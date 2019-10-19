Атлетико и Валенсия разошлись миром: 9-й тур Примеры, матчи субботы

Атлетико в домашнем поединке против Валенсии не смог добиться положительного для себя результата (1:1). Отчет матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/2020, 9-й тур

Атлетико – Валенсия – 1:1

Голы: Д. Коста, 36 (п) – Парехо, 82

Красная карточка: Кангин Ли, 90+1

Хетафе – Леганес – начало матча в 19:30

Атлетико планировал не отставать от лидеров чемпионата, хотя по сравнению с ними, "матрасникам" было гораздо сложнее, поскольку им противостояла крепкая Валенсия. На 36-й минуте Коста реализовал пенальти после игры рукой защитника. А под занавес встречи Парехо сравнял счет феноменальным ударом со штрафного! Кангин Ли в добавленное время оставил Валенсию в меньшинстве, однако хозяева этим воспользоваться не смогли – 1:1 в итоге.

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