Аргентинский специалист известен своей привычкой игнорировать послематчевые рукопожатия с тренером команды соперника. Симеоне просто направляется в раздевалку. Такое поведение прошлой осенью очень удивило Юргена Клоппа. Однако "Эль Чоло" иногда делает исключения. В частности, для Карло Анчелотти после вчерашнего дерби.

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"На самом деле это не первый раз. Я уже приветствовал других тренеров в конце игр – Бордаласа, Марселино... Я восхищаюсь Анчелотти, восхищаюсь тем, что он ведет себя одинаково и во время побед, и когда проигрывает.

Пока Атлетико ничего не гарантировано, потому что нужно набрать еще много очков, а впереди у нас три очень сложных соперника. Нам нужно суметь завершить сезон как можно лучше. В течение этой нестабильной кампании болельщики всегда поддерживали нас, и это невероятно", – цитирует Симеоне. Marca.

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