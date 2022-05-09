Аргентинський фахівець відомий своєю звичкою ігнорувати післяматчеві рукопотискання з тренером команди суперника. Сімеоне просто прямує у роздягальню. Така поведінка минулої осені дуже здивувала Юргена Клоппа. Однак "Ель Чоло" іноді робить виключення. Зокрема, для Карло Анчелотті після вчорашнього дербі.

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"Насправді це не вперше. Я вже вітав інших тренерів наприкінці ігор – Бордаласа, Марселіно... Я захоплююсь Анчелотті, захоплююсь тим, що він поводиться однаково і під час перемог, і коли програє.

Поки Атлетіко нічого не гарантовано, бо потрібно набрати ще багато очок, а попереду у нас три дуже складні суперники. Нам потрібно зуміти завершити сезон якнайкраще. Протягом цієї нестабільної кампанії вболівальники завжди підтримували нас, і це неймовірно", – цитує Сімеоне Marca.

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