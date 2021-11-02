Главный тренер Атлетико Диего Симеоне не изменил своего мнения по поводу послематчевого рукопожатия перед игрой с Ливерпулем в рамках Лиги чемпионов.

"Я уже объяснил свое поведение после первого матча. Мне не нравятся послематчевые рукопожатия, потому что это эмоции двух разных сторон в разных эмоциональных состояниях. Я знаю, что в Великобритании это обычай, проявление вежливости, но я не разделяю его и не люблю фальшь. Поэтому я веду себя так, как чувствую себя.

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Я не знаю Клоппа как человека, но он отличный тренер, и везде достигал отличных результатов. Я не высказываю мнения о других командах, мы тренерах, и мы все должны это уважать", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, в предыдущем матче группового этапа Ливерпуль перестрелял Атлетико (3:2). Наставник "матрасников" Диего Симеоне сразу побежал в помещение, не пожав руку Юргену Клоппу после поединка.

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