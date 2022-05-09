Реал минимально уступил Атлетико в 35 туре чемпионата Испании, а Андрей Лунин отыграл весь поединок. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

"Бланкос" вышли достаточно резервным составом, поэтому "матрасники" захватили инициативу и осели у ворот Лунина, проводившего дебютный матч за Реал в Ла Лиге. Атлетико пробивал немало, но только дважды попал в створ.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге