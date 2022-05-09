Атлетико – Реал – 1:0 – видео гола и обзор первого матча Лунина за мадридцев в Ла Лиге
Реал минимально уступил Атлетико в 35 туре чемпионата Испании, а Андрей Лунин отыграл весь поединок. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
"Бланкос" вышли достаточно резервным составом, поэтому "матрасники" захватили инициативу и осели у ворот Лунина, проводившего дебютный матч за Реал в Ла Лиге. Атлетико пробивал немало, но только дважды попал в створ.
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Первый выстрел был результативным – Карраско реализовал пенальти на 40-й минуте, а второй удар Андрей эффектно парировал после перерыва. Подопечные Симеоне заслуженно одержали победу, закрепив за собой четвертую строчку. На позиции Реала поражение не повлияло, ведь он и так досрочный чемпион.