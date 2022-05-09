Мадридское дерби между Атлетико и Реалом – центральное событие 35-го тура Ла Лиги. Для "сливочных" этот матч не имеет турнирного значения, ведь они стали чемпионами неделю назад – подопечным Карло Анчелотти был интересен разве что вопрос чемпионского коридора от исторического врага. Впрочем, встреча стала очень важной для Андрея Лунина, которому впервые доверили место в старте в матче Ла Лиги.

Лунин получил эффектное унижение от Каземиро перед дебютом за Реал в Ла Лиге

Андрей оказался не единственным резервистом в составе "бланкоса". В основу попали Йович, Вальехо и Камавинга, но более важным был список запасных – отдых получили Бензема, Модрич, Винисиус, Карвахаль, Менди и Вальверде. Это много говорило о важности поединка для Анчелотти.

Для Атлетико победа в дерби біла обязательна не только из-за принципиальности противостояния, но и из-за необходимости прорыва в Лигу чемпионов. "Матрацники" держались на четвёртой позиции с отрывом всего в три очка от Бетиса – однако у андалусийцев остаётся игра в запасе. Кроме того, нужно было остановить 2-матчевую безвыигрышную серию. В конце концов подопечным Диего Симеоне хотелось бы одержать первую за шесть лет победу над Реалом в Ла Лиге. Именно поэтому "кольчонерос" поставили в старт всех лидеров.

Чемпионского коридора от Атлетико "королевский клуб" не получил. Как и лёгкого матча. Хозяева сразу со стартовым свистком захватили инициативу и включили агрессивный прессинг – настолько агрессивный, что из-под ног Лунина на 2-й минуте едва не выбили мяч. Под бешеным давлением, да еще без лидеров, атака Реала в первом тайме "легла" капитально, нанеся всего три удара по воротам (два из них прошли перед перерывом). При этом лишь выстрел Крооса метров с 24-х был опасен – Тони немножко не попал под дальнюю штангу.

У подопечных Карло Анчелотти мяч вперёд практически не двигался, так что пасы назад на Лунина стали привычным делом. Андрей слегка нервничал, однако его игра ногами выглядела неплохо – все его передачи в первом тайме оказались точными. Впрочем, если бы на дистрибуции и завершались все проблемы Реала, фанаты "сливочных" дышали бы спокойно.

К сожалению для них, Атлетико ещё и разрывал оборону Реала. Уже на 5-й минуте хозяева должны были открывать счёт в результате проникающей передачи Когдогбия и выстрела Корреа с правого угла вратарской. Лунин даже не шелохнулся, однако мяч прошел рядом с дальней штангой. На 10-й забивать мог Карраско, который влетел на левый край штрафной, эффектно качнул Каземиро и с близкого расстояния бахнул в ближний – Лунин снова не среагировал, но он и не успел бы. Впрочем, мяч снова пролетел рядом с каркасом.

После этого Атлетико сбавил в активности у ворот "королевского клуба". В середине первого тайма показалось, что Реал если и не віровнял ход встречи, то точно не выглядит безнадёжно. На поле стало относительно скучно, и показалось, что на перерыв команды отправятся при нулях на табло. В этот момент гости и провалились – на 38-й минуте Кунья получил пас на ход в штрафную и попал в "коробочку" между Вальехо и Милитао. Матеуса сбили, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Карраско с "точки" уверенно развёл мяч и Лунина по разным углам. 1:0!

Реал огрызнулся дальним выстрелом Крооса и вбеганием Йовича на правый край штрафной с заблокированным ударом. На этом арбитр дал свисток, отправив футболистов отдыхать. Атлетико заслуженно выиграл первый тайм, хотя моментов могло быть и больше.

Карло Анчелотти решил ничего не менять в футболе Реала, а вот Диего Симеоне заменил Корреа на Гризманна. Оба хода тренеров в начале второго тайма не принесли особой выгоды – "бланкос" всё так же не могли пройти оборону и неостро стреляли с дистанции, а "матрасники" отвечали тем же – до 60-й минуты вспоминается только лонгшот Гризманна над воротами. Впрочем, уже на 62-й Атлетико мог открыть счёт вследствие паса Гризманна в центр штрафной. Кунья принял мяч и пробил метров с 13-ти под опорную нону Лунину, однако Андрей поймал мяч!

В середине второго тайма поединок стал более открытым, чему способствовали замены гостей. Карло Анчелотти снял Каземиро и Йовича, выпустив Вальверде и Винисиуса, а спустя некоторое время бросил в бой Родриго и Менди вместо Милитао и Крооса. На 70-й минуте эти ходы от коуча Реала могли принести успех – Вальверде метров с 24-х бахнул под перекладину, однако Облак спас Атлетико!

"Матрацники" ответили очень агрессивно. Так, на 73-й минуте Гризманн с линии штрафной пробил мимо левого нижнего угла, а Кунья на 74-й попытался перебросить Лунина аж с центра поля – впрочем, он не попал в ворота. На 76-й Антуан воспользовался рикошетом от Вальехо и выстрелил в падении с более близкой дистанции, но и здесь точности французу не хватило. Лучший же случай добить Реал хозяева упустили на 77-й минуте, когда Карраско влетел на левый край штрафной и бахнул из-под Васкеса в ближнюю штангу!

Реал тоже был близок к камбеку. В частности, на 85-й минуте Вальверде снова разрядил свою пушку с дальнего расстояния, направив мяч под перекладину – и снова Олак спас. На 87-й же Асенсио мог спасти "бланкос" мощным ударом со стандарта в правый нижний угол, но Облак парировал.

В компенсированное время подопечные Карло Анчелотти вообще прижали Атлетико. Тем не менее, отыграться гостям біло не суждено. Финальный свисток зафиксировал победу "матрасников" – первую за шесть лет в Ла Лиге!