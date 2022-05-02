Сейчас главная задача "матрасников" – достичь главной цели на сезон, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. За четыре тура до завершения чемпионата Испании Атлетико всего на 4 очка опережает Бетис, идущий пятым и имеющий матч в запасе.

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Диего Симеоне очевидно, что команде требуется усиление. Его аргентинский специалист нашел в Спортинге. Из лиссабонской команды наставник Атлетико хочет пригласить двух исполнителей, сообщает Mundo Deportivo. Речь идет о Педро Порро и Пабло Сарабии.

Отдельно следует остановиться на последнем. Права на Сарабию принадлежат ПСЖ, которому испанец больше не нужен. Симеоне же ценит универсализм игрока, способного сыграть на любой позиции в нападении. В нынешнем сезоне 29-летний форвард сыграл за Спортинг 45 матчей (19 голов и 9 ассистов). Ни один игрок Атлетико даже близко не имеет таких цифр.

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