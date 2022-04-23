Ди Мария спровоцировал огромную очередь европейских грандов – даже Барса и Атлетико не прочь подхватить экс-звезду Реала
Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария станет горячим лотом на летнем трансферном рынке.
Большое количество топ-клубов стремится подписать 34-летнего аргентинца, который летом станет свободным агентом, сообщает TyC Sport.
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К Ювентусу прибавились Барселона, Атлетико и Бенфика. Испанских грандов не смущает даже прошлое Ди Марии в лагере мадридского Реала. Бенфика же хочет бесплатно вернуть хавбека, который начинал свой европейский путь именно в Лиссабоне. Сам Анхель планирует еще несколько лет побегать в ведущем чемпионате, а завершить карьеру в родном Росарио Сентраль.
Добавим, что в текущем сезоне ветеран провел 26 матчей, оформив 3 гола и 7 ассистов.
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