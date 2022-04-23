Большое количество топ-клубов стремится подписать 34-летнего аргентинца, который летом станет свободным агентом, сообщает TyC Sport.

ПСЖ хочет избавиться от друзей Месси

К Ювентусу прибавились Барселона, Атлетико и Бенфика. Испанских грандов не смущает даже прошлое Ди Марии в лагере мадридского Реала. Бенфика же хочет бесплатно вернуть хавбека, который начинал свой европейский путь именно в Лиссабоне. Сам Анхель планирует еще несколько лет побегать в ведущем чемпионате, а завершить карьеру в родном Росарио Сентраль.

Добавим, что в текущем сезоне ветеран провел 26 матчей, оформив 3 гола и 7 ассистов.

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