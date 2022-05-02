Наразі головне завдання "матрацників" – досягти головної цілі на сезон, кваліфікувавшись у Лігу чемпіонів. За чотири тури до завершення чемпіонату Іспанії Атлетіко лише на 4 очки випереджає Бетіс, який іде п'ятим і має матч у запасі.

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Дієго Сімеоне очевидно, що команді потрібне підсилення. Його аргентинський фахівець знайшов у Спортінгу. З лісабонської команди наставник Атлетіко хоче запросити аж двох виконавців, повідомляє Mundo Deportivo. Йдеться про Педро Порро та Пабло Сарабію.

Окремо слід зупинитися на останньому. Права на Сарабію належать ПСЖ, якому іспанець більше не потрібен. Натомість Сімеоне цінує універсалізм гравця, здатного зіграти на будь-якій позиції в нападі. У нинішньому сезоні 29-річний форвард зіграв за Спортінг 45 матчів (19 голів та 9 асистів). Жоден гравець Атлетіко навіть близько не має схожих цифр.

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