“Сильнее украинского футболиста, чем Мудрик я не видел. Я сейчас знаю, что скажут – и понятно. Я говорю так, потому что я его видел каждый день. Полгода, каждый день. Это если люди посмотрели футбол – его выпустили на 10 минут. А я его видел каждый день, каждую тренировку, как он работает.

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Для меня он самый сильный украинский футболист. У него сейчас не пошло – так. В Челси он сейчас показывает ну процентов 11, чтобы не 10, потому что 10% это – жестко. Я вижу потенциал, я очень сильно в него верю. Ему надо, чтобы в него поверили, как Де Дзерби и Йовичевич. И он такой был расслабленный, раскованный, давления не было. Он знает, что он будет играть – то его никто поймать не мог вообще", – поделился Петряк в комментарии официальному сайту Полесья.

К слову, Мудрик перебрался в Челси зимой 2023-го года. Михаил провел за лондонцев 47 поединков, в которых отметился 6 голами и 5 ассистами.

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