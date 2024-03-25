Британские журналисты высоко оценили игру украинского полузащитника Михаила Мудрика в полуфинале плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

"Сыграв за сборную Украины против Боснии, Михаил Мудрик продемонстрировал, на что он способен, когда его вернули на более привычную для него позицию – левого вингера.

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Теперь Михаил надеется, что снова получит шанс повлиять на игру Челси в атаке после того, как Рахим Стерлинг начал показывать плохую игру. Мудрик точно привлек внимание Почеттино", – говорится в материале Football London.

Напомним, в матче с боснийцами Мудрик вышел в основе сборной Украины и провел на поле всю игру. За Челси в текущем сезоне Михаил сыграл 30 поединков во всех турнирах, в которых забил 6 голов (4 – в АПЛ) и отдал 2 ассиста.

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