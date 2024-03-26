Поединок, который состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена", будет доступен для просмотра на платформе MEGOGO (при наличии соответствующей подписки). Также матч покажет Общественное. Игру можно посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT, которые не имеют прав на трансляцию отбора Евро-2024). Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Исландия на "Футбол 24", стартует в 21:45 по киевскому времени в четверг, 26 марта.

Украина – Исландия: суперкомпьютер назвал самый вероятный результат решающего матча отбора на Евро-2024

Перед началом плей-офф почти никто не сомневался, что Украина пройдет на Евро-2024. Наши соперники признавали этот факт, а тренер сборной Бельгии – Доменико Тедеско – накидал комплиментов Сергею Реброву. "Футбол, в который сегодня играет сборная Украины, – это современный, модерновый, европейский уровень. Это дух времени". Приятно слышать такие слова от передовых специалистов Европы.

Тревога за сборную

До матча с Боснией никто не сомневался, что команда Тедди станет нашим оппонентом по группе на чемпионате Европы. Оставалось только вынести балканцев и разобраться с победителем пары Исландия – Израиль. После вояжа в Зеницу на смену высокомерному оптимизму пришла тревога.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



Оказалось, что у подопечных Сергея Реброва до сих пор возникают трудности под прессингом и с преодолением среднего блока. В первом тайме боснийцы перебегали нашу сборную, задушив выход в атаку – если бы не действия Забарного и мобильность Конопли, то все было бы совсем печально. До перерыва Украина не имела ни одного опасного подхода к штрафной, а дебютный удар в створ случился на 77-й минуте. Дебютный момент – на 85-й, когда Яремчук сравнял счет.

Проблем было очень много. Во-первых, из розыгрышей выпал Бражко, а когда его опустили в нижнюю тройку для этих перепасовок – лучше не стало. Во-вторых, растворился Зинченко, который не привык действовать на позиции правого инсайда. Роль левого остается за Судаковым (а чистого правого у нас просто нет), однако и к нему возникало немало вопросов. Георгий редко поддерживал Мудрика, показательно отказываясь атаковать чужую треть.

Создать выгодные изоляции для вингеров не удавалось. Численного большинства на флангах тоже не было. Скидки Довбыка не работали, ведь боснийцы надежно прикрывали пространство между линиями – а украинцы упорно лезли через центр, где больше всего соперников.

Нельзя сказать, что сборная Украины вообще ничего не могла у Зеницы. Печальная правда заключается в том, что даже с отказами по всем фронтам команда имела и пространство, и хорошие перемещения – отчасти средний блок растягивали, словно по книжке. Вот только подопечные Сергея Реброва этим не пользовались, выполняя крайне медленные перекаты без продвижения и часто игнорируя разумные варианты.

Ключевая проблема заключается в том, что все эти минусы мы видели на групповом этапе. Точно такие же трудности возникали и с Северной Македонией, и даже с Мальтой – причем неоднократно. Но там хотя бы удавалось переломить ход встречи, а с боснийцами произошел натуральный отскок. Упрощение игры и переход на схему с двумя нападающими мог и не сработать. Предпосылок почти не возникало.

Исландия опаснее балканцев

Сборная Исландии была одной из футбольных сказочек второй половины 2010-х, сыграв в четвертьфинале Евро-2016 и достойно выступив в группе на ЧМ-2018. Украина уже пересекалась с островитянами – в 2016-17 гг. команда под руководством Андрея Шевченко расписала ничью в Киеве и уступила в Рейкьявике.

Тогда много исландцев выступали в европейских клубах. Сейчас легионеров тоже хватает, однако нынешняя сборная очень далека от идеала 2010-х. Современная Исландия пропустила уже два турнира, а в отборе к Евро-2024 "викинги" пропустили вперед Люксембург и Словакию. Если бы не отсутствие россиян в Лиге наций, то островитян не увидели бы и в плей-офф квалификации.

Тем не менее, предыдущие результаты не помешали разгромить Израиль в полуфинале (4:1). И все бы ничего, если бы преимущества команды Оге Харейде не накладывались на недостатки сборной Украины в Зенице. Как правильно отметил Ефим Конопля, "Исландия – это Босния, умноженная на три". Ключевой особенностью нашего соперника является очень интенсивный прессинг и контрпрессинг, после которого варяги убегают в быстрые контратаки.

Также пугает антропометрия исландцев. Только два их футболиста в стартовом составе на Израиль имеют рост менее 180 см, у пятерых – свыше 185 см. Благодаря этому факту подопечные Оге Харейде опасно выглядят на стандартах, а у сборной Украины с этим аспектом всегда есть проблемы. Да и в единоборствах коллектив выглядит крайне убедительно, что позволяет цепляться за длинные передачи.

Этот факт тоже изрядно важен. Сборная Исландии любит перенасыщать свой правый фланг, создавая там численное большинство и компактность. Благодаря этому высокие варяги цепляются за лонгболы или ауты, после чего быстро переводят мяч в изоляции.

А там серьезные господа – форвард Гудмундссон выступает вместе с Малиновским в Дженоа, имеет 12+4 в чемпионате Италии, а в ворота израильтян он оформил хет-трик. Левый вингер Сигурдссон имеет 7+4 в Чемпионшипе за Блэкберн. Слева может выйти и Гаральдон, за которого Лилль летом отвалил 15 миллионов евро – однако его используют в опорной зоне. Эта тройка крайне техничная, ей нельзя давать пространство и возможность играть 1-в-1.

А у нас справа бегает Конопля, который активно идет вперед и не всегда будет успевать возвращаться...

У Исландии есть серьезные минусы

Тем не менее, не следует лепить из команды 70-летнего Оге Харейде что-то невероятное. В организационном плане Исландия выглядит слишком уязвимой. Во-первых, "викинги" оставляют неприлично много пространства за спиной во время атак – они часто нарушают баланс, открываясь на чужой трети большой группой игроков и забывая об опорной зоне. Как следствие, возникают разрывы.

Пытаясь держать компактность даже во время позиционного наступления, Исландия неизбежно отдает фланги – а это рай для Мудрика, Цыганкова, Конопли и других наших "рейдеров". К тому же, центрбеки здесь медленные, а схема 4-4-2 в атаке ограничивает помощь со стороны опорников – их только два, причем один из них будет помогать впереди. Оге Харейде компенсирует численное меньшинство в опорной зоне, смещая левого вингера в центр, но это опять же открывает пространство на флангах.

Для Украины главное – это не пропустить гол, ведь тогда Исландия закроется в средний блок. Если так произойдет, мы рискуем увидеть те же мучения, что и в Зенице. В лагере сборной Украины это понимают – не просто же так начали тренировать пенальти.

Украина все равно имеет больше шансов на проход

Несмотря на сложность поединка с Боснией и Герцеговиной, стоит отметить важный факт – Украина снова перевернула ход игры. Так было и с Северной Македонией в Скопье, и на Мальте. Футбол сборных всегда имеет проблемы с тактикой и сыгранностью, поэтому иногда надо выгрызать матчи на морально-волевых. Подопечные Сергея Реброва делают это систематически, причем последний раз это удалось провернуть с весьма молодым составом (средний возраст – 27 лет).

Также следует помнить, что у сборной Украины в Зенице не возникало проблем с мыслью на поле. Средний блок растягивали правильно, центрбеки активно шли вперед и ставили блок боснийцев в тупик. Конопля очень грамотно смещался и комбинировал – именно его активность помогла провести несколько интересных по идее атак после перерыва. Также вспоминаются попытки перевести Зубкова в левый полуфланг.

Мудрик даже в максимально неблагоприятных условиях хорошо бежал и простреливал, а в нужный момент включил свой икс-фактор (а это не только бег + дриблинг + удар, но и очень качественные диагонали). Замены, за исключением Гуцуляка, тоже были понятны. То есть, украинцы знали, как надо играть в принципе – впрочем, очень подводила реализация задуманного. Проблемы вытекают не столько из структурных проблем, сколько из сырости проекта Сергея Реброва. Это – нормально.

Тревога после матча с боснийцами не должна закрывать глаза на очевидные преимущества сборной Украины. Во-первых, у нас реально мощный состав – прямо сейчас он едва ли не лучший в Восточной Европе. С таким составом надо выходить в 1/8 финала минимум. Что наиболее важно, этот состав регулярно делает результат.

Во-вторых, надо не забывать о тактической гибкости "сине-желтых". Сергей Ребров откатал чуть ли не все схемы и модели игры. Использовали и 4-2-3-1, и 4-3-3, и 5-4-1, 3-4-2-1, и 4-4-2. Наш центральный треугольных имеет несколько вариантов наполнения, наши центрфорварды стилистически разные (хотя и похожи) – как и фулбеки (один более оборонительный, один атакующий). Команду можно пересобирать по ходу матчей, как конструктор – и это регулярно спасало во время отбора.

В-третьих, Украина просто играет в современный футбол. Она может себе это позволить, в отличие от исландцев. Это признают ведущие коучи и тактические эксперты – у футболистов и тренера может что-то не получаться, однако общие игровые принципы и философия соответствуют прогрессивному видению. Это трудно объяснить простыми словами, не прибегая к пространному объяснению основополагающих истин позиционного футбола – но это так.

По крайней мере, прослеживается тяготение к соответствию этим требованиям. Удастся ли Сергею Реброву реализовать задуманное? Или мы и дальше будем чередовать провальные таймы с хорошими? Преодолеем ли мы наконец-то проблемы, которые возникали в этом отборе? Не факт, что встреча с Исландией даст ответ – да она сейчас нам и не нужна. Украине нужна путевка на Евро-2024, а со всем остальным разберемся потом.

Кадровая ситуация

К счастью, лазарет "сине-желтых" опустел. Цыганков вернулся в общую группу еще перед матчем с Боснией, хотя тогда его не взяли в заявку – а потом он, очевидно, тренировался по особой программе. Так или иначе, в воскресенье объявили, что Виктор занимается вместе со всей командой. Не факт, что его выпустят в основе, но минимум полчаса вингер получит.

Интриги относительно стартового состава стало меньше. Вряд ли Сергей Ребров станет что-то менять на вратарской позиции и вряд ли коуч откажется от Бражко (тем более, что замены де-факто нет). Более интересно, выйдет ли в основе Зинченко – и если нет, то заменит ли его Шапаренко? Ну и остается дилемма Яремчука против Довбыка.

Исландия же не смогла избежать проблем. В поединке с Израилем повреждение получил Арнар Сигурдссон. Левый вингер выделялся в полуфинале, поэтому для нас его отсутствие стало бы плюсом. Также из-за травмы заменили Траустасона – важный центрхав оборонительного типа, который выступал еще на Евро-2016. Участие обоих остается под вопросом.

Ориентировочные составы на матч Украина – Исландия

Украина: Лунин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Шапаренко, Мудрик – Яремчук

Исландия: Вальдимарссон – Паульсон, Ингасон, Гретарссон, Тораринссон – Виллумссон, Траустасон, Гаральдсон, Й. Гудмундссон – А. Гудмундссон, Оускарссон

Прогноз на матч Украина – Исландия

У команды Сергея Реброва больше шансов одержать победу в дуэли. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Украина победит Исландию. Коэффициент на победу нашей сборной довольно привлекательный – 1,53. На триумф островитян дают крайне высокий "кэф" (7,28). В ничью в основное время специалисты верят больше (4,4). Матч имеет огромное значение, поэтому вряд ли по результативности команды достигнут тотал больше 2,5 голов (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 2,09).

Евро-2024: Украина разгромила Латвию в отборе U-19 благодаря дублю форварда Динамо – Сын Шевченко повторяет судьбу Шевченко