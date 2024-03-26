"Сильнішого українського футболіста, ніж Мудрик я не бачив. Я зараз знаю, що скажуть – та зрозуміло. Я кажу так, тому що я його бачив кожен день. Пів року, кожен день. Це якщо люди подивилися футбол – його випустили на 10 хвилин. А я його бачив кожен день, кожне тренування, як він працює.

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Для мене він найсильніший український футболіст. У нього зараз не пішло – так. В Челсі він зараз показує ну відсотків 11, щоб не 10, бо 10% це – жорстко. Я бачу потенціал, я дуже сильно в нього вірю. Йому треба, щоб в нього повірили, як Де Дзербі і Йовічевич. І він такий був розслаблений, розкутий, тиску не було. Він знає, що він буде грати – то його ніхто зловити не міг взагалі", – поділився Петряк в коментарі офіційному сайту Полісся.

До слова, Мудрик перебрався до Челсі взимку 2023-го року. Михайло провів за лондонців 47 поєдинків, у яких відзначився 6 голами та 5 асистами.

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