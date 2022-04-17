Команды расписали ничью 1:1, а на последних минутах началась массовая стычка.

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Одним из главных "разбойников" оказался именно Сикан, вышедший на поле на 75-й минуте. Чемпион мира U-20 ударил по лицу Эрика Векессера, отправив соперника в нокдаун. Арбитр сразу показал украинцу прямую красную.

Сикан рискует получить длительную дисквалификацию, которая выбьет его почти до конца чемпионата (во второй Бундеслиге осталось 4 тура). Напомним, форвард Шахтера выступает за Ганзу на правах аренды до 30 июня. Команда идет на 12 месте и фактически уберегла себя от вылета.

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