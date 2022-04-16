Гвардиола потерял двух лидеров на битву за финал – Зинченко получил шанс и вышел в старте

Жеребьевка подарила в 1/2 финала Кубка Англии дуэль лидеров АПЛ. Только 10 апреля Манчестер Сити и Ливерпуль встречались на Этихаде, а сегодня выясняли сильнейшего на Уэмбли. Правда, по сравнению с той игрой составы обеих команд претерпели некоторые изменения.

Хосеп Гвардиола из-за травм потерял де Брюйне и Уокера (бельгиец все же оказался в запасе), а в воротах традиционно для кубковых поединков вместо Эдерсона вышел Стеффен. Свой шанс получил и Александр Зинченко, которого ждала сложная дуэль против Мохамеда Салаха. Жоау Канселу из-за травмы Уокера переместился на правый край обороны.

Манчестер Сити – Ливерпуль: Зинченко в основе сражается за финал Кубка Англии – онлайн-трансляция матча

По сравнению с матчем чемпионата, в запасе "горожан" оказались еще и Родри с Ляпортом. Были изменения и у Ливерпуля – Клопп выпустил Конате вместо Матипа, Кейта заменил Хендерсона, а Диас – Жоту.

На неделе обе команды квалифицировались в полуфинал ЛЧ. Ливерпуль, играя неоптимальным составом, расписал зрелищную ничью с Бенфикой, а Ман Сити удержал нули в Мадриде против Атлетико. В отличие от Клоппа, Гвардиола вынужден был использовать в этом матче всех сильнейших – соответственно, более свежий Ливерпуль сегодня получил небольшое преимущество. По крайней мере, на бумаге.

Провальный старт для команды Гвардиолы – ужасная ошибка Стеффена и 0:2 уже на 17-й минуте

Дебют игры прошел без моментов, хотя мячом больше владел Ливерпуль. То, что Зинченко будет сложно, стало очевидно на 6-й минуте. Украинец потерял мяч у своей штрафной в борьбе с Кейта, но обошлось. Подопечные Гвардиолы пытались разыгрывать у своих ворот и делали это не очень удачно. Снова потеря – на этот раз от Стоунза, но все еще без ударов по воротам Стеффена.

Ливерпуль забил быстрый гол, воплотив стартовую активность в результат на табло. Как и в матче ЛЧ с Бенфикой, счет открыл Ибрагима Конате. Центрбек выиграл воздух у Аке после подачи углового от Робертсона и пробил Стеффена.

Не смог принять мяч Зинченко после перевода от Канселу – заметно нервничал украинец, как и вся команда Гвардиолы. Ничего не получалось у "горожан", а на 17-й минуте счет стал 0:2. Откровенно "привез" Зак Стеффен. Американский кипер получил пас от Стоунза и слишком долго выбивал. На него налетел Мане, направивший в подкате мяч в сетку.

Ужасная ошибка вратаря сделала положение "горожан" близким к катастрофическому. Отсутствие Эдерсона и Де Брюйне сказалось очень быстро – резервный кипер результативно ошибся, а без бельгийца атака Сити была нулевой. Без преувеличения. Да, Ливерпуль ничего не создал, забив дважды на ровном месте, но "красные" имели преимущество и свои моменты нашли.

Нервный тайм Зинченко, Мане оформил дубль

"Горожане" постепенно оправились от такого нокаута и забрали мяч под свой контроль, однако конвертировать владение в моменты не могли. Зинченко, хоть и совершил несколько удачных действий в отборе, но в целом выглядел посредственно. В общем, первый тайм в его исполнении трудно назвать хорошим. Без явных провалов, как у Стеффена, но и близко не эталон надежности. Хотя Александр и выиграл практически все единоборства – 5 из 6-ти.

На 45-й минуте Ливерпуль вообще довел счет до разгромного. Тьягу обыгрался с Трентом и забросил на Мане, а сенегалец ударом с лета поразил ближний угол. Гол из зоны Зинченко – Александр держал Салаха и не успел накрыть Мане, а Стеффен тоже не спас. 0:3 – триумф Ливерпуля в первом тайме. Идеальная реализация от команды Клоппа – 3 гола из 3-х ударов в створ. Сити же не нанес ни одного удара в створ ворот Алиссона.

Быстрый гол Сити возобновил интригу

Второй тайм начался идеально для Манчестер Сити. Фернандиньо перехватил в центре поля и отдал на Жезуса. Бразилец убрал Фабиньо и покатил на Грилиша, который ударом в касание сократил отставание.

Гол добавил уверенности "горожанам". Жезус выбежал на ворота Алиссона под острым углом, мог падать в борьбе с ван Дейком, но решил пробить – кипер спас. Фернандиньо в своем фирменном стиле вставил Мане в подкате – только желтая, что возмутило мерсисайдцев. Как же классно прессингует Ливерпуль. Почти минуту "горожане" не могли выйти от своей штрафной под давлением соперников. Как и предполагалось, физически команда Клоппа была готова лучше.

Упущенный супершанс команды Гвардиолы, Зинченко чуть не "привез" гол

Переломный момент мог быть на 70-й минуте. Конате ошибся при передаче, Грилиш отдал на ход Жезусу, однако Алиссон спас после выхода один на один. И тут же чуть не наварил Зинченко, придумавший проблему ни из чего. Александр в падении головой сбрасывал на Стеффена, которого опередил Салах. Египтянин попал в сетку с внешней стороны. Провалился украинец в этом эпизоде и мог окончательно похоронить свою команду. Можно было сыграть гораздо проще. Еще одна дуэль Саши и Салаха снова была за последним. Египтянин положил украинца на газон и пробил в руки Стеффену.

Бернарду забил слишком поздно – Ливерпуль заслуженно вышел в финал впервые за 10 лет

Ман Сити сумел сократить отставание до минимума. Бернарду Силва уже в компенсированное время забил, но было слишком поздно. Хотя еще три момента были – Фернандиньо и Марез пробили выше, а удар Стерлинга забрал Алиссон. Третья дуэль Ливерпуля и "горожан" в сезоне 2021/22 таки определила сильнейшего. После двух мировых с одинаковым счетом 2:2 команда Клоппа взяла верх над лидером чемпионата.

Мерсисайдцы еще раньше выиграли Кубок лиги и продолжают борьбу в трех турнирах. Команда Гвардиолы сосредоточится только на чемпионате и Лиге чемпионов – есть шанс, что команды снова встретятся в финале ЛЧ.

Соперником Ливерпуля в финале Кубка Англии станет победитель пары Челси – Кристал Пэлас.