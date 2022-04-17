"Синие" на выезде обыграли хихонский Спортинг (1:0), за который полный матч провел Василий Кравец, а Богдан Милованов покинул поле на 86-й минуте.

Одноклубник Коваленко сконфузился с серьгой в матче против Интера и повторил судьбу украинца

Этот поединок привлек к себе внимание из-за дикого поведения одноклубников украинцев. Они набросились на голкипера соперника, пока остальная команда Овьедо праздновала на другом конце поля.

Своего игрока героически бросился спасать Хосе Сиганда. К слову, под руководством этого наставника Андрей Лунин получал стабильную игровую практику в позапрошлом сезоне.

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