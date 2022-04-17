Нападник Ганзи Данило Сікан відзначився з негативного боку у матчі проти Ян Регенсбург.

Команди розписали нічию 1:1, а на останніх хвилинах почалася масова сутичка .

Здичавілі одноклубники українців увісьмох лупцювали самотнього голкіпера – екс-тренер Луніна героїчно кинувся рятувати

Одним з головних "розбишак" виявився саме Сікан, який вийшов на поле на 75-й хвилині. Чемпіон світу U-20 вдарив по обличчю Еріка Векессера, відправивши суперника в нокдаун. Арбітр відразу показав українцю пряму червону.

Сікан ризикує отримати тривалу дискваліфікацію, яка виб'є його ледь не до кінця чемпіонату (в другій Бундеслізі залишилось 4 тури). Нагадаємо, форвард Шахтаря виступає за Ганзу на правах оренди до 30 червня. Команда йде на 12 місці і фактично вберегла себе від вильоту.

Ліверпуль обіграв Ман Сіті та вийшов у фінал Кубка Англії – слабкий матч Зінченка, фейл кіпера, Клопп знову б'є Пепа