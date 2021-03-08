Поединок 17-го тура УПЛ Динамо – Минай (3:0) стал памятным для лидера киевлян Сергея Сидорчука.

Сергей Сидорчук голом присоединился к погрому закарпатцев, забив свой 13-й мяч за Динамо в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт киевлян.

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По этому показателю 29-летний хавбек обошел экс-динамовцев Карлоса Корреа и Сергея Коновалова, а также сравнялся с легендой "бело-синих" Олегом Лужным. Напомним, Сидорчук защищает цвета киевского клуба с 2012-го.

В нынешнем сезоне УПЛ Сергей провел 14 матчей. Поединок против Миная стал для Сидорчука 50-м с капитанской повязкой Динамо.

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