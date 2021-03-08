Поєдинок 17-го туру УПЛ Динамо – Минай (3:0) став пам'ятним для лідера киян Сергія Сидорчука.

Сергій Сидорчук голом долучився до погрому закарпатців, забивши свій 13-й м'яч за Динамо у чемпіонаті України, повідомляє офіційний сайт киян.

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За цим показником 29-річний хавбек обійшов екс-динамівців Карлоса Корреа і Сергія Коновалова, а також зрівнявся з легендою "біло-синіх" Олегом Лужним. Нагадаємо, Сидорчук захищає кольори київського клубу з 2012-го.

У нинішньому сезоні УПЛ Сергій провів 14 матчів. Поєдинок проти Миная став для Сидорчука 50-м з капітанською пов'язкою Динамо.

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