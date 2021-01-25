Сидорчук элегантно разобрался с двумя соперниками – эффектное видео
06:30 - Читати українською
Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук отличился едва ли не самым ярким моментом в контрольном матче против сборной Иордании.
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завершено
Динамо в своем Instagram выложило видео эффектного дриблинга Сергея Сидорчука в матче против Иордании.
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Хавбек на замахе убрал соперника, который пошел в подкат, и сразу обыграл второго, после чего отдал передачу своему партнеру.
Напомним, этот матч стал последним для Динамо на первом зимнем сборе – подопечные Луческу разошлись миром со сборной Иордании (0:0).
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