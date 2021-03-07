Мирча Луческу остался верен себе и выпустил против закарпатцев сильнейший состав. По сравнению с кубковым матчем посреди недели у "бело-синих" – всего 2 изменения: Бущан прогнозируемо вернулся в ворота вместо Бойко, а Караваев "поднялся" по флангу выше и занял место травмированного Цыганкова, освободив край обороны Кендзёре.

В свою очередь экс-подопечный Луческу Василий Кобин подготовил для киевлян сюрприз. Минай начал с неочевидной схемой 5-4-1, на острие которой оказался ветеран Милевский, а в центре обороны вышла тройка Лопырёнок-Ковтун-Матич. При атаках Динамо (то есть, почти все время) к ним в низкий блок опускались еще и хавбеки.

Замысел Кобина, однако, быстро дал трещину. "Бело-синие" своими нестандартными выпадами быстро "посадили" на желтые карточки двух из трех центрбеков. А на 11-й минуте медвежью услугу Минаю едва не сделал Пиняшко. Капитан гостей вернулся помочь обороне и сыграл рукой, неудачно приняв мяч. Судейская бригада с Монзуль во главе и Шурманом с системой VAR, посовещавшись, решила пенальти не назначать.

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Это изрядно разозлило Динамо, однако расцвета остроты на чужой половине не произошло. Первый действительно опасный момент подопечные Луческу создали на 19-й минуте. Это Кендзёра зряче прострелил с фланга на линию штрафной, Буяльский искусно пропустил на Шапаренко, но Николай пробил в руки Поповичу.

Киевляне полностью контролировали ход игры, но беззубые атаки "бело-синих" львиную долю тайма завершались банальными ударами в руки киперу со средней дистанции. Возобновил интерес к игре Беседин, классно сыгравший на опережение после прострела Де Пены, но Попович оформил отличный сэйв.

Наконец под занавес первой половины что-то вроде атак сумели организовать и закарпатцы. Минай даже исполнил два угловых, но без обострений. Зато на первой добавленной арбитром минуте должен был забивать Буяльский, но мяч после его выстрела из пределов штрафной (передачу отдал Караваев) только облизнул перекладину.

Скучные первые 45 минут предвещали трудности для Динамо на тайм второй. Но киевляне, очевидно, получили порцию критики от Луческу в перерыве и фактически решили судьбу противостояния в стартовые 10 минут.

Для начала Сергей Сидорчук метров с 25-ти мастерски положил в ближний угол после паса Кендзёры – 1:0! А на 54-й Минай оказался в меньшинстве, когда Малепе завалил Караваева на выходе один на один с Поповичем после разрезной передачи Буяльского. Тут же за грубость гостей наказал Карлос Де Пена – уругваец закрутил со штрафного в угол, а голкипера дезориентировал Забарный, неожиданно присевший перед мячом.

Результативный старт тайма заставил оба тренерских штаба провести серию замен. Больше это требовалось Луческу, команда которого продолжает борьбу на трех фронтах. Сначала ушли отдыхать Шапаренко и Кендзёра, позже Де Пена, затем – Миколенко и Буяльский. Уругвайский вингер перед заменой еще успел заставить Поповича попотеть, когда прекрасно пробил в ближний угол.

Самым активным из джокеров Луческу стал Родригес. Люксембуржец несколько раз оказывался в эпицентре событий. Вот он перспективно простреливал с левого фланга, здесь упустил передачу под удар от Сидклея, а в эндшпиле вовремя сфолил против Кополовца. Ветеран Миная как раз собирался убежать в контратаку...

Добил Минай одиннадцатиметровый имени VAR. Шепелев, казалось, неудачно сыграл в борьбе за верховой мяч и упал, схватившись за ногу, а Монзуль после нескольких повторов решила указать на точку. С пенальти вышел курьез: Беседин выиграл камень-ножницы-бумагу у Жерсона и пробил в угол – Попович парировал; но дальше вмешался Видеоассистент рефери (вратарь покинул линию ворот до удара) и одиннадцатиметровый пришлось перебить уже Родригесу – люксембуржец был точным.

Итак, уверенная по счету победа позволила Динамо восстановить 4-очковое преимущество над Шахтером. У столичного гранда теперь 40 очков, у донетчан – 36 пунктов.

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