В поединке с Зарей Сергею Сидорчуку удалось отличиться шедевральным результативным ударом. Однако этот гол стал по-настоящему особенным, ведь был забит в юбилейном – 250-м – матче в бело-синей футболке.

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Нынешний капитан киевлян по количеству сыгранных поединков в период независимости Украины сравнялся с наставником сборной Андреем Шевченко, сообщает Sport.ua. Оба делят 16-ю строчку. 15-м расположился Олег Лужный, у которого 254 встречи, а лидирует в списке Александр Шовковский с 636 матчами за плечами.

К слову, Сергей Сидорчук первый поединок за Динамо сыграл 8 лет назад – 10 марта 2013 против Волыни в УПЛ.

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