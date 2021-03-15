У поєдинку з Зорею Сергію Сидорчуку вдалось відзначитись шедевральним результативним ударом. Проте цей гол став по-справжньому особливим, адже був забитий у ювілейному – 250-му – матчі у біло-синій футболці.

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Нинішній капітан киян за кількістю зіграних поєдинків в період незалежності України зрівнявся з наставником збірної Андрієм Шевченком, повідомляє Sport.ua. Обоє ділять 16-ту сходинку. 15-м розташувався Олег Лужний, у якого 254 зустрічі, а лідирує у списку Олександр Шовковський з 636 матчами за плечима.

До слова, Сергій Сидорчук перший поєдинок за Динамо зіграв 8 років тому – 10 березня 2013 року проти Волині в УПЛ.

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