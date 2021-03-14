"Бело-синие" уверенно начали второй тайм встречи против Зари. Сначала Беседин вывел киевлян вперед после паса Сидорчука, а через несколько мгновений ошарашил и сам Сергей.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 58 минуте подопечные Луческу заработали угловой. Шапаренко подал прямо на ногу капитану, а тот с лету пробил из-за пределов штрафной. Хавбеку "бело-синих" удался мощный удар без шансов для Василя.

К слову, это уже второй гол Сидорчука в текущем розыгрыше УПЛ. В прошлом туре он расписался в воротах Миная.

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