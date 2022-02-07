"На сборах больше голова устает. Физически вроде бы нормально уже готовы. Труднее всего было на пятый день сбора, когда была игра с Левски – это был самый трудный день в плане психологии. А так день отдохнули, после чего тренировка была в радость.

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Я бы не сказал, что физически мы устали. Даже наоборот – судя по тому объему работы, который мы выполнили в матче с Левски, сделали больше всего, больше пробежали, чем в любой другой игре на обоих сборах. Так что дело не в физических кондициях, а больше в психологии.

Относительно двух тренировок в день – это вполне нормально. К этому нужно было привыкнуть. Мистер работает уже полтора года в Динамо, и мы нормально относимся к этому. То же касается и матча в день прилета – это восприняли вполне нормально.

В Испании было приятнее – это касается и погоды и качества полей. Зато в Турции есть больше возможностей, чтобы варьировать спарринг-партнеров. Но, в общем-то, грех жаловаться, ведь в Украине таких полей мы бы не нашли. Если же сравнивать Испанию и Турцию, то условия для тренировок были лучше на Пиренеях", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в крайнем спарринге киевляне разошлись миром с болгарским Левски 1:1. Уже сегодня, 7 февраля, "бело-синие" сыграют с черногорским Рударом. Начало встречи в 16:00.

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