"Сборы проходит на высоком уровне. Прекрасный отель, есть все условия, которые нам нужны – восстановление, питание, поля. Этим нужно наслаждаться. У нас есть хорошие условия, чтобы максимально подготовиться к возобновлению сезона.

Караваев: Когда получил отрицательный тест, я каждый день ездил на базу Динамо и тренировался

Я слукавлю, если скажу, что в юношеские годы мечтал о выступлениях за Динамо. Я все же воспитанник Шахтера и провел там долгие годы. Но судьба сложилась так. Не отрицаю тот факт, что когда я был в академии, а потом играл за Шахтер-3, мне хотелось попасть в первую команду "горняков" и с Луческу выиграть чемпионат. Но так получилось, что я попал в Динамо и уже здесь выиграл с этим тренером все трофеи, о которых мечтал.

Когда выступал в Севастополе, Заре, затем в Турции и снова в Заре – мечтал играть за гранд украинского футбола и выигрывать трофеи. Однако так сложилась судьба, что в меня поверили руководство и тренерский штаб Динамо, и я всегда радовался всем тем возможностям, которые мне предоставляли", – сказал Караваев в комментарии YouTube-каналу "Перша ліга".

Напомним, Александр перешел в Динамо из Зари в июле 2019 года и успел выиграть с киевлянами золото УПЛ, два Кубка и два Суперкубка Украины.

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