Товарищеский матч 4 февраля 2022 года

Динамо – Левски – 1:0 (LIVE, 2 тайм)

Гол: Буяльский, 32

Состав Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Кендзера (Тымчик, 46), Забарный (Бурда, 46), Сирота (Боль, 46), Дубинчак (Караваев, 46) – Сидорчук (Бражко, 46) – Антюх (Цыганков, 46), Гармаш (Шапаренко, 46), Буяльский (Де Пена, 46), Витиньо – Шкурин (Ванат, 46)

Динамо продолжает много забивать, но и пропускает достаточно – за последние 2 контрольных поединка против не сильнейших команд 3 гола. После разгрома лидера чемпионата Болгарии Лудогорца киевляне экзаменуют другого тамошнего гранда. Левски занимает лишь 6-е место во внутреннем чемпионате, переживая не лучшие времена. Титулованный болгарский клуб до сих пор не впечатлял и в товарищеских матчах. Ни одной победы в 2022 году (3 ничьих и поражение). Отчетные соперники 4 раза играли в официальных поединках. Киевляне выиграли две дуэли, еще столько же завершились ничьей.

Динамо – Левски: онлайн-трансляция матча

Уже на 50-й секунде Киев пропустил первый голевой момент в этой игре. Левски через 3 паса в касание прошел из центра поля в штрафную, а вот решающий удар просвистел над воротами. Панамский защитник получил травму – вынужденная замена в составе болгарского клуба на 4 минуте. Еще один неспокойный момент динамовцы привезли сами себе. Дубинчака зажали в прессинге, пришлось подкатом тушить пожар Гармашу, который сегодня выходит на несколько подзабытой позиции восьмерки, а не играет поближе к чужим воротам.

Антюх запорол атаку 4 на 4, заработав только угловой на правом фланге. Гармаш сыграл на перехвате и бросил в прорыв Витиньо. Бразилец мог бы сам решать, но отдал непонятный пас в центр штрафного, где все перекрыли. За доставку мяча из своей половины сегодня преимущественно отвечает Сирота. Александр делает много необдуманных передач назад, а моментами ошибается в обычных ситуациях. Очень медленный темп атак Динамо. Болгары без лишних проблем успевают подчищать.

Бущан дарит мяч соперникам неудачным пасом на Кендзеру. Вратарь исправляется – первый сейв в матче на 24 минуте. Левски встречает киевлян в центре поля, и там уже начинаются проблемы. Сидорчук не увидел, что за спиной выбегает Велтон. Ошибка капитана Динамо могла завершиться взятием ворот, но соперник перемудрил с финтами, и сам же 5-й номер киевлян успел подчистить. Гармаш случайно врезал оппоненту ногой в лицо. Вышло до крови.

Первая идеально разыгранная от и до комбинация динамовцев принесла плоды на 32 минуте. Антюх в касание отдал Сидорчуку, тот в темп продолжил на Кендзеру, а Томаш блестяще увидел в центре штрафной Буяльского. Шкурин отвлек внимание соперников и голкипера, и снаряд нашел кратчайший путь к сетке. С плохого приёма Дубинчака началась атака Левски. Болгары, казалось, тоже легко отдадут мяч, но Антюх ошибся в игру корпусом и образованным зеленым коридором прошла передача на линию вратарской, где все пролетели мимо.

Очередной провальный эпизод, навевающий уныние. Антюх ударил себе в ногу. Гармаш уже не первый раз теряется в центре, Сидорчук фолит на грани штрафного. Перспективный стандарт болгары запороли неудачным ударом выше. Слишком много сумбура, банальных детских ошибок от Динамо в первые 45 минут и немного гения Буяльского, который оттянулся в глубину, сам начал голевую атаку, сам и завершил.

Затянулся перерыв для динамовцев. По меньшей мере на 5 минут позже вышла команда на 2 тайм. И какое же яркое начало, за эту 4-минутку моментов больше, чем за всю первую половину. Бражко перехватил, Цыганков подхватил и отдал, Ванат сыграл на опережение, но не попал с нескольких метров. Шапаренко после дриблинга стрелял издалека, вратарь не без проблем парировал. Витиньо воспользовался медлительностью защитников и с острого угла попал в штангу.