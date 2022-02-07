"На зборах більше голова втомлюється. Фізично ніби нормально вже готові. Найважче було на п’ятий день збору, коли була гра з Левскі – це був найважчий день у плані психології. А так день відпочили, після чого тренування було в радість.

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Я би не сказав, що фізично ми були втомлені. Навіть навпаки – судячи з того обсягу роботи, який ми виконали в матчі з Левскі, зробили найбільше, найбільше пробігли, ніж у будь-якій іншій грі на обох зборах. Тож справа не у фізичних кондиціях, а більше у психології.

Щодо двох тренувань на день – це цілком нормально. До цього потрібно було звикнути. Містер працює вже півтора року в Динамо, і ми нормально ставимося до цього. Те ж саме стосується й матчу в день прильоту – це сприйняли цілком нормально.

В Іспанії було приємніше – це стосується і погоди, і якості полів. Натомість в Туреччині є більше можливостей, аби варіювати спаринг-партнерів. Але, загалом, гріх скаржитися, адже в Україні таких полів ми би не знайшли. Якщо ж порівнювати Іспанію та Туреччину, то умови для тренувань були кращими на Піренеях", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у крайньому спарингу кияни розійшлись миром з болгарським Левскі 1:1. Вже сьогодні, 7 лютого, "біло-сині" зіграють з чорногорським Рударом. Початок зустрічі о 16:00.

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