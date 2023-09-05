Вестерло официально объявил о трансфере капитана киевского клуба. Договор рассчитан на 3 года.

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Сидорчук – воспитанник запорожского Металлурга. К Динамо присоединился в январе 2013 года. С тех пор наиграл за "бело-синих" 327 матчей, отличился 21 голом и 21 ассистом. 32-летний хавбек может похвастаться 12 титулами с Динамо – 3 чемпионства Украины, 4 Кубка и 5 Суперкубков. В национальной сборной пока провел 56 матчей.

Добавим, что Вестерло ужасно начал новый чемпионат Бельгии – всего одно очко в 6 турах и предпоследняя строчка. В новом клубе Сидорчуку придется пересечься с россиянином Романом Нойштедтером.

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