Сразу после перерыва на матчи сборных клубный футбол вернется по-настоящему. Начнется турнир, за которым следят абсолютно все болельщики. Конечно, мы о Лиге чемпионов. Только в этом году культовый гимн не будет звучать на стадионах многих сильных клубов. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о командах, которые расплачиваются за провал в прошлом сезоне.

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов 2023/24 – рабочий вариант для Шахтера, есть "квартет смерти"

Вильярреал начали считать грозной силой в 2021 году, когда "Желтая субмарина" выиграла Лигу Европы. На пути к трофею испанцы прошли киевское Динамо и грандов АПЛ – Арсенал и Манчестер Юнайтед. Спустя год подопечные Унаи Эмери уже были в полуфинале ЛЧ. Очевидно, что этих успехов Вильярреал достиг, жертвуя чемпионатом Испании. Расплата догнала в прошлом сезоне. Итоговое пятое место в Ла Лиге не позволяет снова соперничать против лучших на континенте.

Брюгге восемь лет пробивался хотя бы в квалификацию Лиги чемпионов. Три предыдущих сезона выигрывал национальный чемпионат. В прошлом розыгрыше вышел в плей-офф ЛЧ, оставив позади Байер и Атлетико. Однако на внутренней арене "черно-синие" неожиданно провалились. Ряд тренерских отставок, бесполезная ставка на Романа Яремчука, ради которого клуб побил свой трансферный рекорд. Неудивительно, что Брюгге не пробился даже в Лигу Европы, а будет играть лишь в третьем по рангу еврокубке.

Марсель поплатился за отсутствие стратегического планирования. Игор Тудор, звавший в Прованс Руслана Малиновского, вывел команду в квалификацию Лиги чемпионов и неожиданно ушел. Марселино начал с радикальных реформ, результатом которых стало глобальное обновление состава. Мало кто из бывших лидеров остался. В итоге Марсель не пробился в группу ЛЧ, вылетев от Панатинаикоса.

Байер переродился с приходом Хаби Алонсо. Херардо Сеоане не увольняли только потому, что именно он вернул "фармацевтов" в Лигу чемпионов. Однако с игрой на несколько фронтов возникли проблемы. Леверкузенцы не вышли из легкой группы и к концу октября были близки к катастрофе в Бундеслиге. Интересно, что Байер даже имел шанс спасти сезон, но в мае снова забуксовал.

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Аякс не справился с потерей Эрика Тен Хага. В прошлом сезоне амстердамцы не были даже реальными претендентами на победу в Эредивизи. Да и вторую путевку в Лигу чемпионов ПСВ забрал без особого труда. Аякс финишировал за пределами топ-2 впервые за более чем 10 лет. Да и старт нынешней кампании намекает, что конвейер по выпуску новых звезд дал сбой.

Рома была слишком зависима от Пауло Дибалы. Аргентинец неожиданно оказался в Риме, и тифози сразу начали мечтать о Скудетто. Старт сезона был хорошим, но травмы Дибалы все испортили. Когда Пауло не было, у Ромы начинались большие проблемы. В итоге "волки" постоянно балансировали рядом с топ-4, куда так и не забрались. Дополнительный шанс на ЛЧ также не использовали, проиграв финал Лиги Европы Севилье.

Тоттенхэм не оправдал надежд даже своего тренера. В первый сезон Антонио Конте вернул "шпор" в ЛЧ, где они не были со времен своего проигранного финала. Обычно команды итальянца на второй год делают большой шаг вперед. Однако с лондонцами этого не произошло. Конте разочаровался и ушел, оставив команду рядом с топ-4. Дальнейшие события подтвердили правильность действий аленатторе – без него Тоттенхэм скатился на восьмое место.

Ювентус пережил худший сезон за десятилетие. Правда, спортивные результаты не были такими уж провальными. По реально набранным очкам туринцы должны были финишировать в зоне Лиги чемпионов. Однако "Старую синьору" наконец-то догнали наказания за финансовые махинации. Завершилось все тем, что Ювентус принял добровольную дисквалификацию из еврокубков, чтобы больше не испытывать проблем в будущем.

Ливерпуль проспал момент, когда нужно было перестроить атаку. Садьо Мане ушел, а Дарвин Нуньес в первом сезоне больше был объектом насмешек, чем форвардом за 100 миллионов. Впрочем, на исходе кампании Юрген Клопп таки нашел необходимые настройки. Совсем немного не хватило, чтобы финишировать в четверке лучших. Слишком много очков мерсисайдцы потеряли на дистанции.

Челси – это самый большой провал, который только можно представить. Тодд Бёли пустил на ветер сотни миллионов фунтов. Увольнял, назначал и снова увольнял тренеров. Это было больше похоже на шапито, а не на менеджмент топ-клуба. Вся эта нелепость сказалась и на результатах. Команда, которая за два года до того выиграла Лигу чемпионов, осталась без еврокубков вообще, заняв позорное 12 место в АПЛ.

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