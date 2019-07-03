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Сидорчук оценил перспективы Караваева в Динамо

08:00 140 Читати українською
Сидорчук оценил перспективы Караваева в Динамо
Сергей Сидорчук / фото: ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук уверен, что новичок киевлян Александр Караваев сможет принести команде пользу.

"Одна из задач клуба – это комплектация команды. А моя задача как футболиста – работать, тренироваться и выполнять предлагаемые тренерским штабом требования. К конкуренции я отношусь нормально.

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В Динамо в любом случае нужно бороться за место в составе. Кто бы ни был в основной обойме, какие бы не привлекались в команду новички. И только тренер будет решать, кто лучший на данный момент.

Ничуть не удивлен трансфером Караваева. В его лице наша команда, считаю, получила хорошего футболиста уровня национальной сборной. Уверен, что он поможет нам как в чемпионате Украины, так и в еврокубках", – цитирует Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Александр Караваев Александр Караваев
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