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Сидорчук оцінив перспективи Караваєва в Динамо

3 липня 08:00 1735 Читать на русском
Сидорчук оцінив перспективи Караваєва в Динамо
Сергій Сидорчук / фото: ФК Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук впевнений, що новачок киян Олександр Караваєв зможе принести команді користь.

"Одне із завдань клубу – це комплектація команди. А моє завдання як футболіста – працювати, тренуватися і виконувати пропоновані тренерським штабом вимоги. До конкуренції я ставлюся нормально.

Караваєв пояснив, у чому Динамо сильніше за Шахтар

В Динамо в будь-якому випадку потрібно боротися за місце в складі. Хто б не був в основній обоймі, які б не залучалися в команду новачки. І тільки тренер буде вирішувати, хто кращий на даний момент.

Анітрохи не здивований трансфером Караваєва. В його особі наша команда, вважаю, отримала хорошого футболіста рівня національної збірної. Упевнений, що він допоможе нам як у чемпіонаті України, так і в єврокубках", – цитує Сидорчука Dynamo.kiev.ua.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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