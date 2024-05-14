“Я на игре не был, но мой WhatsApp получил несколько видео. Если о болельщиках говорить, а это по большей части были ученики академий Динамо и Шахтера. Да они достойны друг друга. Я не буду здесь выставлять то видео, которое у меня есть. Тем более, снимаем этот выпуск в День матери, а я не хочу, чтобы моя мама видела и слышала тот поток мата от малолетних ссыкунов.

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Я не святой, тоже могу на эмоциях "зарядить". Но не так же! Потому что это уже реально перебор. Когда я в ДЮСШ учился, то у нас за мат выгоняли из команды. Тренер выгонял, не важно – основной ты, запасной или кто там. А сейчас для детей это норма, очевидно.

Поэтому дети из Шахтера и Динамо достойны друг друга, поверьте. Яке їхало, таке здибало. Думаю, что "афтепати" этого матча должно получить очень серьезное продолжение. Заместитель гендира Динамо Сергей Мохник после матча вышел к прессе и заявил, что главный тренер Шахтера U-19 Алексей Белик избил руководителя детско-юношеской школы Динамо – 70-летнего Александра Алексеевича Ищенко. И Динамо будет обращаться в КДК, комитет этики и честной игры УАФ.

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Белик дал интервью, назвал это ложью и в свою очередь заявил, что имеет видео, как представитель Динамо бьет в лицо 15-летнего парня из Шахтера. Если Шахтер или Белик не предоставят это видео в КДК, то его предоставлю я. У меня также оно есть.

Я считаю, что дисциплинарные органы УАФ должны очень серьезно разобраться с тем бедламом, который состоялся после матча. Какого х*ра такое количество людей в военное время, объясните мне? Какого х*ра такое количество людей на поле после завершения официального матча? Кто порядок обеспечивал, кто ответственный за порядок? Разбираться надо, кто из футболистов, какой из команд, какие жесты показывал болельщикам на трибунах. Зачем Ищенко побежал к арбитрам после матча, какие слова себе позволял. Что сказал Белик Ищенко и наоборот. Как отреагировали представители Динамо, которые были совсем рядом с этим эпизодом. Кто назвал Ищенко "старым пердуном". Разбираться с этим надо, там будет очень много интересных вещей и фактов! Поэтому, уважаемая УАФ и дисциплинарные органы, – давайте разбирайтесь.

Послушайте, у нас чемпионат U-19. Победитель играет в Юношеской лиге УЕФА. Чемпионат U-19 – это солидный турнир или чемпионат колхозов каких-то? Если солидный, то штрафуйте этих "красавчиков" так, чтобы глаза закатывались, чтобы мало им не показалось. Выявляйте виновных и наказывайте по всей строгости футбольного закона. Спускайте ту всю нашу футбольную псевдоэлиту, которая цены составить себе не может от ощущения собственного веса, с небес на грешную землю. Если хотите развивать этот наш футбол, то наводите порядок. Справедливо наводите, потому что по-другому ничего развить у вас не получится", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

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