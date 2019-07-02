Караваев объяснил, в чем Динамо сильнее Шахтера

Полузащитник Динамо Александр Караваев рассказал ютуб-канала "Трындец" о переходе в киевский клуб.

"Сумма перехода? Это надо узнавать у руководства, сам не вникал. Когда переходил в Зарю два года назад мне лично президент клуба пообещал, что если будет достойное предложение, то отпустит спокойно, никаких проблем не будет. Так и получилось.

Караваев после перехода в Динамо признался, что его больше всего поразило в киевском клубе

Фиксированной суммы не было. Сказали, что не будут препятствовать. Они не будут требовать большую сумму, будут адекватную ставить, чтобы всех устраивало. Они дали слово, его и сдержали.

Стать чемпионом с Динамо? Я никогда не выигрывал серьезных трофеев. С ребятами пообщался, все этого хотят. Будем делать все по-максимуму, чтобы выигрывать как можно больше трофеев.

Чем Динамо сильнее Шахтера? Командными действиями, борьбой друг за друга, возможно, желанием", – сказал Караваев.

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