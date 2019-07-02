toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Караваев объяснил, в чем Динамо сильнее Шахтера

20:35 303 Читати українською
Караваев объяснил, в чем Динамо сильнее Шахтера
Александр Караваев / фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев рассказал ютуб-канала "Трындец" о переходе в киевский клуб.

"Сумма перехода? Это надо узнавать у руководства, сам не вникал. Когда переходил в Зарю два года назад мне лично президент клуба пообещал, что если будет достойное предложение, то отпустит спокойно, никаких проблем не будет. Так и получилось.

Караваев после перехода в Динамо признался, что его больше всего поразило в киевском клубе

Фиксированной суммы не было. Сказали, что не будут препятствовать. Они не будут требовать большую сумму, будут адекватную ставить, чтобы всех устраивало. Они дали слово, его и сдержали.

Стать чемпионом с Динамо? Я никогда не выигрывал серьезных трофеев. С ребятами пообщался, все этого хотят. Будем делать все по-максимуму, чтобы выигрывать как можно больше трофеев.

Чем Динамо сильнее Шахтера? Командными действиями, борьбой друг за друга, возможно, желанием", – сказал Караваев.

Динамо подписывает Караваева: почему трансфер игрока сборной Украины выглядит рискованным

blog_ava
Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років
08:00
787
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Караваев Александр Караваев Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Соболь близок к переходу в Брюгге
    Бельгія — 10:35308 Соболь близок к переходу в Брюгге
5
час
:
20
мин
Бразилия
03:30
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук