"Жена не простила": драматическая история сорванного трансфера Ярмоленко в АПЛ на фоне войны с Россией и стыда Суркиса

Андрей Ярмоленко стал одним из многих звездных игроков, которых едва не подписал Сток Сити. Как это было из первых уст, рассказывает StokeonTrentLive.

Ярмоленко мог перейти не только в ПСЖ или Барселону. Сток Сити был близок к подписанию не только игрока сборной Украины. Питер Крауч, Лоик Реми, Карел Поборски, Дэвид Платт, Стив Сидуэлл, Демба Ба, Марцин Жевлаков – футболисты, которые отличились весомым следом как минимум в своих странах, но оставили только разочарование для фанатов Стока. Однако, пожалуй, самый острый сюжет был у истории большой попытки подписания украинца в ряды "гончаров".

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Лето 2015-го. Это был бы один из самых дерзких трансферов в истории Сток Сити. И для этого нужно было отправиться в направлении зоны боевых действий, чтобы оказаться на волосок от осуществления задачи. В 2015-м Сток шел по горячим следам вингера Динамо Киев и сборной Украины Андрея Ярмоленко. В конце концов они смогли убедить перебраться в английскую Премьер-лигу игрока, но не его клуб, хотя "гончары" и согласились выплатить сумму отступных на уровне 15 миллионов фунтов.

Агент Гарри Меллор объяснил несколько лет спустя: "Ярмоленко по какой-то причине обратился к нам (компания Beswicks, – прим. "Футбол 24") и мы столкнулись с достаточно большой конкуренцией, включая агента Поля Погба (Мино Райола) и нескольких других. Чуваки из Хенли, которые отправляются в Киев и пытаются получить мандат от Ярмоленко – это было что-то эдакое.

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Однако мы видели, как он играет за Украину против США. Ярмоленко выглядел так, будто у него есть все – феноменальный футболист. Каждый видел, но когда вы смотрите на него вживую, он выглядит особенным. Впервые, когда я отправился на просмотр, Украина была в состоянии настоящей войны с Россией. Именно в то время сбили Боинг, и я сидел на борту пустого самолета British Airways в направлении из Хитроу в Киев.

Фактически только что я закрыл сделку об аренде Джека Батленда в Лидс перед тем, как приехать в аэропорт. Чувствовал себя действительно счастливым и тогда огляделся вокруг, с удивлением задумавшись, почему рядом нет совсем никого. В тот момент я подумал, что делаю большую ошибку.

Мне удалось вернуться домой, а моя жена, наверное, так никогда и не простила меня. Но я встретился с ним. К счастью, я понравился ему и он передал нам полномочия. После этого было легко сказать Стоку: "Так что там с Ярмоленко?"

По правде говоря, когда мы сначала сели с ним поговорить, его мысли скорее были приближены к Манчестер Юнайтед, чем Сток Сити или даже Тоттенхэму. Но мы заговорили о футбольном клубе, я ушел, была новая встреча, говорили о Сток Сити, и он начал проявлять интерес. Сток сделал хорошее предложение по нему – предложенная цена должна была запустить его трансфер.

Не вдаваясь в слишком большое количество деталей, причина срыва в том, на мой взгляд, что владелец Динамо подумал – продать своего лучшего игрока в Сток Сити было бы позором на мировой арене. Если они и собирались куда-то его продавать, то только в какой-то клуб вроде Челси или Манчестер Юнайтед.

Жизнь в Украине очень отличается от жизни в Стоке. Когда Стивен Н'Зонзи покидает Сток Сити, у него не возникает практически никаких проблем. Однако когда вы покидаете Украину, если ваша семья остается там, это совсем другое дело. Думаю, все не сработало именно по этим причинам".

Тогдашний главный тренер "гончаров" Марк Хьюз с сожалением отмечает, что Ярмоленко был далеко не единственным, кто так и не примерил к себе красно-белые цвета клуба. "Вы подходите очень близко к подписанию игроков и думаете, Боже мой, мы же попали туда, за грань дозволенного. Столько вещей должны встать на свои места, столько людей должны дать свое согласие, и не только сами игроки.

Мы находились в одном помещении с очень хорошими игроками и думали: "Вот, он – наш". Потом неожиданно за каких-то 5, 6, 10, 12 часов ситуация меняется стремительно быстро. Сделка, в которой вы так далеко зашли, удаляется все больше и больше от вас. Таких примеров множество. Было бы неправильно выбрать кого-то одного, поскольку есть много классных игроков, к подписанию которых мы были близки, а в итоге остались расстроенными".

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