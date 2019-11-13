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Сидорчук оценил отношения между игроками Шахтера и Динамо в сборной Украины после расистского скандала

17:15 428 Читати українською
Сидорчук оценил отношения между игроками Шахтера и Динамо в сборной Украины после расистского скандала
Жуниор Мораес, Никита Бурда и Сергей Сидорчук / Фото УАФ

Лидер Динамо Сергей Сидорчук рассказал об отношениях с футболистами Шахтера в национальной команде на фоне расистского скандала в недавнем Классическом.

 

"Никаких конфликтов между игроками нет. Все видели, как динамовцы поддерживали игроков Шахтера, поэтому здесь точно нет никакой конфронтации", – заявил Сидорчук на пресс-конференции накануне поединка с Эстонией.

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Напомним, во время матча 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо (1:0) случился досадный эпизод с участием фанов киевлян и Тайсона, которого болельщики якобы оскорбляли расистскими выкриками.

14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

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Теги
Сборная Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Украина Украина Украина - Эстония Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
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