Сидорчук рассказал о мотивации игроков на ближайшие матчи сборной Украины

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук оценил настроение национальной команды на поединки против Эстонии и Сербии.

"Что касается недооценки соперника, я считаю, что каждый игрок, который приезжает в национальную команду, должен цепляться за шанс, который ему дается.

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Думаю, что матчи с Сербией и Эстонией как раз и являются теми шансами для игроков, которые имеют меньше игровой практики в сборной. Лично для меня, это шанс", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним,14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

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