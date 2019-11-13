toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЭСТОНИЯ ЕВРО-2020 ТАЙСОН

Сидорчук рассказал о мотивации игроков на ближайшие матчи сборной Украины

16:40 6 Читати українською
Сидорчук рассказал о мотивации игроков на ближайшие матчи сборной Украины
Сергей Сидорчук / Фото УАФ

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук оценил настроение национальной команды на поединки против Эстонии и Сербии.

 

"Что касается недооценки соперника, я считаю, что каждый игрок, который приезжает в национальную команду, должен цепляться за шанс, который ему дается.

Украина – Эстония: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Думаю, что матчи с Сербией и Эстонией как раз и являются теми шансами для игроков, которые имеют меньше игровой практики в сборной. Лично для меня, это шанс", – сказал Сидорчук на предматчевой пресс-конференции.

Напомним,14 ноября украинцы проведут спарринг против Эстонии, а через три дня сыграют с сербами в рамках квалификации на Евро-2020.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Сборная Украины может легко проиграть нам, – голкипер Сербии Дмитрович
13:28
325
Теги
Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
4
час
:
59
мин
Албания
21:45
Андорра
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук