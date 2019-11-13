toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - ЕСТОНІЯ ЄВРО-2020

Сидорчук оцінив стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо у збірній України після расистського скандалу

17:15 1372 Читать на русском
Сидорчук оцінив стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо у збірній України після расистського скандалу
Жуніор Мораєс, Микита Бурда та Сергій Сидорчук / Фото УАФ

Лідер Динамо Сергій Сидорчук розповів про стосунки з футболістами Шахтаря у національній команді на тлі расистського скандалу у недавньому Класичному.

 

"Ніяких конфліктів між гравцями немає. Усі бачили, як динамівці підтримували гравців Шахтаря, тому тут точно немає ніякої конфронтації", – заявив Сидорчук на прес-конференції напередодні поєдинку з Естонією.

Сидорчук розповів про мотивацію гравців на найближчі матчі збірної України

Нагадаємо, під час матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) трапився прикрий епізод за участі фанів киян та Тайсона, якого вболівальники нібито ображали расистськими вигуками.

14 листопада українці проведуть спаринг проти Естонії, а через три дні зіграють із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

"Тайсона можна зрозуміти": Шахтар переміг заслужено, або Що загрожує Динамо через расизм

blog_ava
Україна – Естонія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
16:30
3710
Теги
Україна - Естонія Україна Україна Збірна України Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Шахтар Шахтар Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
3
год
:
54
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук