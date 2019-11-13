Сидорчук оцінив стосунки між гравцями Шахтаря та Динамо у збірній України після расистського скандалу

Лідер Динамо Сергій Сидорчук розповів про стосунки з футболістами Шахтаря у національній команді на тлі расистського скандалу у недавньому Класичному.

"Ніяких конфліктів між гравцями немає. Усі бачили, як динамівці підтримували гравців Шахтаря, тому тут точно немає ніякої конфронтації", – заявив Сидорчук на прес-конференції напередодні поєдинку з Естонією.

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Нагадаємо, під час матчу 14-го туру УПЛ Шахтар – Динамо (1:0) трапився прикрий епізод за участі фанів киян та Тайсона, якого вболівальники нібито ображали расистськими вигуками.

14 листопада українці проведуть спаринг проти Естонії, а через три дні зіграють із сербами в рамках кваліфікації на Євро-2020.

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