"После игры можно сказать, что сказалась далекая дорога, плюс многое зависело от восстановления, ведь между играми было всего два дня. Вы видели, с чего начиналась сегодняшняя игра – пропущенный гол с пенальти добавил нервозность. Когда счет стал 3:1, немного успокоились, но при этом могли доводить свое преимущество до четырех-пяти голов точно. Не забили, и получилась нервная концовка.

Шедевры Сидорчука в видеообзоре матча Мариуполь – Динамо – 2:3

Усталость? Играть не устали – больше сказываются разъезды. За эти три дня провели много времени в пути. Мои голы? Удалось точно пробить с дальней дистанции. В общем, у меня неплохой удар издалека – сегодня же удалось дважды забить. Почему был раздражен Луческу? Из-за концовки. Счет должен быть 6:1 или 7:1, но никак не 3:2. Из-за чего и такая нервная концовка получилась", – приводит слова Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне перестреляли Мариуполь (3:2) в поединке 13-го тура УПЛ, а главным героем стал Сидорчук, оформивший роскошный дубль.

Динамо перестреляло Мариуполь в нервном матче – Сидорчук исправился двумя шедеврами, но перед Барсой не все гладко