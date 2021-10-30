Посреди недели эти же команды встречались в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Тогда азовцы уступили со счетом 1:2, хотя по игре для них все выглядело гораздо печальнее. Поединок чемпионата не предполагал иного результата, кроме победы Динамо. Киевляне до сих пор не проиграют в рамках УПЛ, Мариуполь же уступил в 5 матчах подряд. 2 ноября "бело-синим" придется принимать Барселону в Лиге чемпионов, поэтому этот матч можно было считать своеобразной тренировкой перед каталонским грандом.

Новый тренер Барселоны объявил заявку на дебютный матч – 3 тревожные новости перед Динамо

Мирча Луческу ожидаемо вернул группу лидеров в основу. Бойко, Тымчик, Шабанов, Леднев, Антюх и Шкурин уступили место Бущану, Кендзере, Сироте, Де Пене, Цыганкову и Буяльскому. Роль форварда на этот раз исполнял Беньямин Вербич. Свою ротацию применил и Остап Маркевич, заменив 4 игрока по сравнению с кубковым поединком. Вместо Удода, Холода, Петермана и Вьюнника из старта вышли Мампасси, Стасюк, Меличенко и Микитишин. В воротах остался 19-летний воспитанник Шахтера Никита Турбаевский, для которого это был дебют на уровне УПЛ.

Начало поединка получилось ураганным. Над штрафной Динамо взлетела "свеча", которую Сидорчук "успокоил" рукой. Виталий Романов пошел смотреть повтор и без раздумий указал на точку. Эпизод напомнил руку Миколенко в матче против Львова. Мишнев уверенно реализовал пенальти, хотя Бущан угадал угол. Счастье Мариуполя длилось ровно 2 минуты. На 6-й опорники азовцев проигнорировали Сидорчука, и капитан Динамо реабилитировался красивым ударом с 25-27 метров.

Почти сразу Динамо "привезло" еще один момент на свои ворота. Кащук "задавил" Караваева, но проиграл ближнюю дуэль Бущану. Подопечные Маркевича действовали очень смело, наконец-то оправдывая обещания дать бой чемпиону. Фланг Караваева трещал, однако хозяевам не хватало качественной последней передачи. Левый защитник Динамо мог привести к еще одному пенальти – игру рукой оправдали естественным положением.

Киевляне попытались наказать соперника контратакой, которую в отчаянном подкате прервал Микитишин. Забарный после углового пробил крайне неудачно. В сердице тайма игра несколько успокоилась. Врачи выбегали помогать Шапаренко и Микитишину, но оба матч продолжили. Как оказалось, Динамо просто усыпило бдительность оппонента. На 29-й минуте Вербич с Де Пеной прорвались по левому флангу, и уругваец удобно прострелил на Цыганкова – стойка. Виктор даже успел схватиться за голову, но Шапаренко был тут как тут на добивании.

Мариуполь сам едва не повторил фокус с оперативным ответом. Микитишин роскошно поймал отскок, и здесь уже стойка спасала Динамо. Каркас стал "героем" и на 42-й минуте, когда отразил еще один удар Цыганкова. Свой момент имел и Вербич, удар которого заблокировал защитник. Словенец не очень охотно исполнял обязанности центрфорварда, регулярно сваливаясь на левый фланг. Отдельного внимания стоит свисток Романова на перерыв, сорвавший острый выпад "бело-синих" 5 в 4. Разъяренный Вербич наговорил на желтую, а Луческу лишь иронически улыбнулся.

Азовцы смело начали вторую половину. Мишнев со штрафного влепил в стенку, а перспективная контратака была испорчена слишком сильной передачей. В ответ Де Пена с близкого расстояния головой пробил над воротами. К 60-й минуте Маркевич сделал две замены, Луческу же оставлял на поле основу. Забивать мог именно "джокер" Шостак, однако его удар заблокировали. Буяльский гениальной передачей вывел Цыганкова на рандеву с Турбаевским – мимо дальней стойки.

Луческу решил вмешаться, заменив Вербича и Кендзеру на Гармаша и Тымчика. Правый защитник сразу включился, выполнив прострел в штрафную. Защитник Мариуполя с горем пополам выбил мяч, но на Сидорчука. Лидер киевлян за идеальной дугой попал в дальнюю девятку, превзойдя даже свой первый шедевр.

Гармаш испугал Мирчу Луческу, а вместе с тем и Александра Петракова. После столкновения с Шостаком Денис схватился за колено, но на поле вернулся. Позже именно он мог добивать Мариуполь. Гармаш удачно обработал мяч на ограниченном пространстве, растолкал двух соперников, однако в ворота не попал – это уже похоже на игру центрфорварда! Буяльский испортил еще лучшую возможность, когда неловко попытался перекинуть Турбаевского.

Наказание за пижонство не заставило себя ждать. Оборона Динамо забыла Клименко в штрафной, и тот расстрелял сетку. Мариуполь мог спасти сенсационную ничью, но удар после подачи углового полетел мимо ворот – за голову хватался уже Маркевич. Арбитр снова дал свисток, прервав выход киевлян на пустые ворота, однако возмущение гостей уже не имело значения.

2:3 – полярные серии продолжились, что позволило Динамо временно оторваться от Шахтера на 6 очков, а Мариуполь остаться на дне. Впрочем, нервное выступление против аутсайдера и отсутствие "надежного" острия атаки должны беспокоить Луческу перед приемом Барселоны.

Милевский в Лиге чемпионов: забивал Реал и Барселону, уничтожал Спартак