Динамо перестреляло Мариуполь в матче 13 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи на Футбол 24.

Начало игры получилось неудачным для Динамо – за игру рукой Сидорчука в штрафной арбитр назначил пенальти, а Мишнёв его реализовал. Капитан киевлян сразу исправился, метров с 30 точно пробив в угол ворот. Ближе к концу первого тайма Шапаренко лучше всех сориентировался в штрафной и затолкал мяч в ворота после неудачной попытки Цыганкова.

Динамо перестреляло Мариуполь в нервном матче – Сидорчук исправился двумя шедеврами, но перед Барсой не все гладко

После перерыва продолжил забивать роскошные голы Сидорчук – на этот раз Сергей с левой попал в дальнюю девятку. Мариуполь под занавес игры отыграл один мяч усилиями Клименко, однако Динамо смогло удержать победу.

Таким образом, Динамо набрало 35 очков и закрепилось на первой строчке, Мариуполь с 4 пунктами остался последним.