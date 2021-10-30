"Після гри можна сказати, що далася взнаки далека дорога, плюс багато чого залежало від відновлення, адже між іграми було лише два дні. Ви бачили, з чого починалася сьогоднішня гра – пропущений гол із пенальті додав нервозності. Коли рахунок став 3:1, трохи заспокоїлися, але при цьому могли доводити свою перевагу до чотирьох-п'яти голів точно. Не забили, і вийшла нервова кінцівка.

Шедеври Сидорчука у відеоогляді матчу Маріуполь – Динамо – 2:3

Втома? Грати не втомилися – більше позначаються роз'їзди. За ці три дні провели багато часу у дорозі. Мої голи? Вдалося точно пробити з дальньої дистанції. Загалом, у мене непоганий удар здалеку – сьогодні ж вдалося двічі забити. Чому був роздратований Луческу? Через кінцівку. Рахунок мав бути 6:1 або 7:1, але ніяк не 3:2. Через що й така нервова кінцівка вийшла", – наводить слова Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, кияни перестріляли Маріуполь (3:2) у поєдинку 13-го туру УПЛ, а головним героєм став Сидорчук, який оформив розкішний дубль.

Динамо перестріляло Маріуполь у нервовому матчі – Сидорчук виправився двома шедеврами, але перед Барсою не все гладко