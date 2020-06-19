Сидорчук заявил, что его травма должна стать сигналом для арбитров

Капитан Динамо Сергей Сидорчук не держит зла на хорватского легионера Зари Ловро Цвек и призвал судей тщательнее проверять футбольную амуницию игроков.

"Тот щиток, который защитил меня от тяжелой травмы после столкновения с игроком Зари, сохранил себе. Что касается самого эпизода, то я не считаю, что со стороны Цвека была какая-то чрезвычайная грубость.

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Был игровой момент, просто он неудачно попал. Проблема в другом – я хочу, чтобы арбитры, особенно резервный, когда выпускает футболистов на поле, уделял особое внимание шипам на бутсах игроков. Как мне показалось, у соперника были какие-то необычные шипы – в противном случае такой рваной раны просто не было бы. А к Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов. И с самим игроком Зари мы общались после матча – он извинился за тот эпизод.

Как я отношусь к тому факту, что партнеры вынесли меня на руках за пределы поля? Наверное, на тот момент не успели ноши подготовить, поэтому ребята помогли, за что им спасибо. Еще фотографию в свою коллекцию получил", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины Сергей получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках. Как следствие, хорват получил трехматчевую дисквалификацию.

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