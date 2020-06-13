Заря – Динамо: Михайличенко сорвался на судью, а центральный матч УПЛ не могли возобновить почти 30 минут

Заря принимает Динамо в центральной игре 26 тура УПЛ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Заря – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команды по одному разу проиграли и победили после возобновления сезона УПЛ. Динамо сокрушило Александрию после поражения от Шахтера, а Заря выдала значительно более скромные результаты (дважды по 1:0). Команда Скрипника опережала киевлян лишь благодаря лучшим личным встречам. Поэтому сегодня соперников ждала очень важная битва за второе место, а с ним и право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 2-й минуте Заря организовала трехходовку с первым ударом в матче. Михайличенко на Юрченко, тот в касание перевел Громову, который воспользовался выбрасыванием из своей зоны Попова. Впрочем, удар у Артема получился не очень – без проблем для Бущана. Голкипер Динамо классно со своей штрафной до чужой отправил в рывок Русина. Назарий отлепился на скорости от Абу Ханны, а вот удар с нескольких метров совсем не получился. На 12-й минуте Заря снова должна была забивать. Кочергин без сопротивления Кендзеры подал, Шабанов проиграл верховую дуэль Громову. Бущан потянул удар из пределов вратарской, а Кабаев попытался добить – снаряд прошел по линии, но и судьи заметили фантомный офсайд.

Михайличенко обыграл Кендзеру и заработал опасный штрафной – поляку пришлось фолить. Юрченко с Богданом не слишком успешно разыграли стандарт, и Сидорчук заблокировал удар своего бывшего партнера. Кабаев оторвался от Шепелева после углового, однако пробил в Попова. Луганская команда активно просила пенальти, Балакин игру не остановил. Трудно сказать после нескольких повторов, парировал ли Денис удар соперника рукой, или же снаряд пролетел максимально близко рядом с ней.

Буяльский пасом из глубины вывел Цитаишвили по полуфлангу. Гио расшатал Чеберко так, что центрбек Зари травмировался, но пробил очень слабо в руки Махарадзе. Ну, хотя б первый удар киевлян в створ случился на 22-й минуте. Буяльский в стиле бразильцев едва не юркнул по центру. Андриевский был первым на подборе, заработал угловой. После подачи Шабанов выиграл верх и пробил в направлении дальней стойки. Русин безуспешно пытался подправить.

Заря – Динамо: арбитр принял скандальное решение после жесткого фола Кендзером, нарушив правила VAR

Кендзера пошел в жесткий подкат в центре поля. Сначала сыграл в мяч, но затем въехал ногой в Михайличенко. Балакин пошел смотреть VAR, после чего подозвал к себе динамовца. Алексей Михайличенко, как никогда агрессивно, накричал на судью: "Вы своим этим VAR пытаетесь доказать свою непригодность?!" Рефери решил выписать "горчичник", хотя после просмотра повторов можно либо удалять, либо оставлять решение без изменений. Тайм больше эмоций и скандалов, чем игры. Кендзера обрезался в конце тайма, Кабаева вывели в свободную зону, но форвард хозяев решил не идти дальше, а пробить издали – выше. Второй тайм никак не начнут. Балакин не выводит команды из-за града с ливнем.