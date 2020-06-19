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Сидорчук заявив, що його травма повинна стати сигналом для арбітрів

18:18 - Читать на русском
Сидорчук заявив, що його травма повинна стати сигналом для арбітрів
Сергій Сидорчук / ФК Динамо

Капітан Динамо Сергій Сидорчук не тримає зла на хорватського легіонера Зорі Ловро Цвєка і закликав суддів ретельніше перевіряти футбольну амуніцію гравців.

"Той щиток, який захистив мене від важкої травми після зіткнення з гравцем Зорі, зберіг собі. Що стосується самого епізоду, то я не вважаю, що з боку Цвєка була якась надзвичайна грубість.

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Був ігровий момент, просто він невдало влучив. Проблема в іншому – я хочу, щоб арбітри, особливо резервний, коли випускає футболістів на поле, приділяв особливу увагу шипам на бутсах гравців. Як мені здалося, у суперника були якісь незвичайні шипи – в іншому випадку такої рваної рани просто не було б. А до Цвєка в мене немає жодних претензій, тим паче я сам не з м’яких футболістів. Та й із самим гравцем Зорі ми спілкувалися після матчу – він вибачився за той епізод.

Як я ставлюся до того факту, що партнери винесли мене на руках за межі поля? Напевно, на той момент не встигли ноші підготувати, тож хлопці допомогли, за що їм дякую. Ще й фотографію до своєї колекції отримав", – цитує Сидорчука офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату України Сергій зазнав жахливої травми. На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти капітана киян – півзахисник луганців примудрився навіть зламати щиток футболісту "біло-синіх". Сидорчук не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках. Як наслідок, хорват отримав триматчеву дискваліфікацію.

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Сергій Сергій Сидорчук Динамо Динамо Зоря Зоря Ловро Ловро Цвєк
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