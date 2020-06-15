"Во время игры щиток сполз в самый низ": Сидорчук считает, что в столкновении с легионером Зари ему откровенно повезло

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, как проходит его восстановление после повреждения.

"Чувствую себя уже лучше, нога почти не беспокоит, немного болит просто, как ранка. Сегодня уже появился отек – врач сказал, что это нормальная реакция. Еще в Запорожье мне сразу же наложили специальные стяжки, которые всегда есть в клубной аптечке у врачей и используются, например, при рассечении брови, способствуя заживлению. А по прилету в Киев поздно вечером мы сразу поехали в клинику "Борис", где уже наложили швы.

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Никаких специальных повязок я не ношу, просто швы на ране залепили пластырем, который необходимо ежедневно менять. Поэтому буду ездить на базу обрабатывать, дезинфицировать рану и на перевязки, а врачи будут следить, чтобы все было в порядке.

Когда только произошло столкновение и я лежал на поле, было просто больно, но ни о переломе, ни о чем другом серьезное я не думал. И когда спустил гетры и увидел рану, появилось мысль, что мог быть открытый перелом. Но потом я смог подняться, пошевелить ногой и даже стать на нее, что дало уверенность, что все нормально и все, слава Богу, обошлось.

Удар, конечно, был очень сильный, Цвек даже пробил щиток, но считаю, именно он меня и защитил. Если бы не он, думаю, все было бы гораздо хуже. Повезло, что во время игры щиток сполз в самый низ и действительно помог. К слову, мне уже Коля Шапаренко подарил новые щитки – у него была вторая пара таких же, как у меня.

Жаль, что пропущу кубковый матч с Минаем, но я все равно дисквалифицирован, поэтому не смог бы принять в нем участие. А что касается следующих матчей, будем ориентироваться на мое самочувствие, состояние ноги, и то, как быстро затянется рана. Надеюсь как можно скорее вернуться на поле", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян. Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

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