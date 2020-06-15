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"Во время игры щиток сполз в самый низ": Сидорчук считает, что в столкновении с легионером Зари ему откровенно повезло

15:48 47 Читати українською
"Во время игры щиток сполз в самый низ": Сидорчук считает, что в столкновении с легионером Зари ему откровенно повезло
Сергей Сидорчук / ФК Динамо

Капитан Динамо Сергей Сидорчук рассказал, как проходит его восстановление после повреждения.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвек
 
Виталий Буяльский 71’
Карлос Де Пена 75’
Виктор Цыганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Виталий Буяльский
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвек
90+6’ Виктор Цыганков

"Чувствую себя уже лучше, нога почти не беспокоит, немного болит просто, как ранка. Сегодня уже появился отек – врач сказал, что это нормальная реакция. Еще в Запорожье мне сразу же наложили специальные стяжки, которые всегда есть в клубной аптечке у врачей и используются, например, при рассечении брови, способствуя заживлению. А по прилету в Киев поздно вечером мы сразу поехали в клинику "Борис", где уже наложили швы.

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Никаких специальных повязок я не ношу, просто швы на ране залепили пластырем, который необходимо ежедневно менять. Поэтому буду ездить на базу обрабатывать, дезинфицировать рану и на перевязки, а врачи будут следить, чтобы все было в порядке.

Когда только произошло столкновение и я лежал на поле, было просто больно, но ни о переломе, ни о чем другом серьезное я не думал. И когда спустил гетры и увидел рану, появилось мысль, что мог быть открытый перелом. Но потом я смог подняться, пошевелить ногой и даже стать на нее, что дало уверенность, что все нормально и все, слава Богу, обошлось.

Удар, конечно, был очень сильный, Цвек даже пробил щиток, но считаю, именно он меня и защитил. Если бы не он, думаю, все было бы гораздо хуже. Повезло, что во время игры щиток сполз в самый низ и действительно помог. К слову, мне уже Коля Шапаренко подарил новые щитки – у него была вторая пара таких же, как у меня.

Жаль, что пропущу кубковый матч с Минаем, но я все равно дисквалифицирован, поэтому не смог бы принять в нем участие. А что касается следующих матчей, будем ориентироваться на мое самочувствие, состояние ноги, и то, как быстро затянется рана. Надеюсь как можно скорее вернуться на поле", – цитирует Сидорчука официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 26-го тура чемпионата Украины легионер Зари Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян. Сидорчук не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках.

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Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Заря Заря Ловро Цвек Ловро Цвек Заря - Динамо Киев
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