Воскресные матчи 13-го тура УПЛ не порадовали болельщиков большим количеством голов или хотя бы моментов. Честно говоря, на поединки в Ковалевке и Львове было трудно смотреть, однако оставалась надежда на Харьков – там Металлист 1925 года принимал Зорю. Оба коллектива исповедуют атакующий футбол со ставкой на владение, так что можно было ожидать чего-то интересного.

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Прогноз не подвел. До 4-й минуты встречи команды разменялись ударами из пределов штрафной, а на 6-й хозяева открыли счет в результате шикарного заброса Батюшина из центрального круга на ход все тому же Ременюку. Андрей вывалился один на один с Мацапурой и эффектно перебросил его – 1:0! Впрочем, уже на 9-й минуте Сайядманеш обворовал Крыськива в штрафной, обыгрался с Гладким и забил в ответ. 1:1!

Взяв хороший старт, харьковчане и луганчане резко сбавили в остроте. В течение 25+ минут коллективы вели динамичную позиционную борьбу, практически ничего не создав у чужих ворот. Было всего несколько прострелов и заблокированных ударов. Поединок не выглядел скучно, но отсутствие моментов на фоне "сухих" предыдущих матчей разочаровало.

Казалось, что в первом тайме уже ничего не произойдет, однако на 38-й минуте Заря неожиданно вышла вперед! Шахаб сместился на правый фланг и исполнил прострел, Сайядманеш удачно пропустил мяч под собой на Гладкого, а Александр метров с 11-ти уверенно пробил под перекладину – 1:2! Ременюк в компенсированное время мог сравнять счет, обыграв Фаворова в штрафной и выстрелив в ближний угол, но Мацапура взял этот удар.

Отдыхать футболисты отправились с преимуществом луганцев в один гол. Второй тайм харьковчане начали очень активно, организовав несколько хороших эпизодов в чужой штрафной. Так, на 47-й минуте Ермаков замыкал подачу с углового (выше ворот), а на 50-й Савин опасно прострелил на дальнюю стойку – Ременюк совсем чуть-чуть не успел на замыкание. Заря же выглядела пассивно.

Впрочем, уже на 55-й луганчане сделали весомую заявку на победу. И как сделали! Сайядманеш получил пас от Булецы и "скорпионом" отдал пас Гладкому, а сам побежал открываться под его передачу на правый край штрафной. Оттуда Аллахьяр мощно пробил в ближнюю девятку – 1:3!

Шершень на 65-й мог вернуть Металлист 1925 в игру, замкнув кросс от Ременюка, но ему немножко не хватило точности. Не став героем, Богдан превратился в антигероя, получив вторую желтую карточку за фол против Гладкого ровно через минуту. Харьковчане остались в меньшинстве!

Заря довольно быстро реализовала численное большинство, а хозяева сами в этом помогли. На 71-й минуте Ременюк отдал передачу обратно на голкипера, а Гладкий, перехватив ее, расстрелял ворота с центра штрафной. 1:4! На 77-й же Фримпонг, едва появившись на поле, довел дело до пятого гола, получив скидку от Гладкого и мощно пробив с линии полукруга перед штрафной.

Металлист 1925 мог размочить счет на 81-й минуте, когда Зубков замыкал прострел Савина ударом в касание, но мяч прошел над перекладиной. Заря же поставила точку во встрече в компенсированное время, забив шестой гол – это Алибеков получил мяч в штрафной и выстрелил точно под дальнюю штангу. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу луганчан со счетом 1:6.

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