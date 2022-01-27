Киевский клуб готовится к финальному поединку на испанском сборе.

Накануне Динамо провело последнюю тренировку на сборе в Испании, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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В общую группу вернулись хавбеки Александр Андриевский и Беньямин Вербич. Оба ранее получили ушибы и тренировались отдельно. Отдых получили Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский, которые играли в поединке против Мурсии (3:1).

Напомним, сегодня, 27 января, Динамо проведет заключительный спарринг в Испании – против норвежского Буде-Глимт. Начало встречи в 12:00.

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