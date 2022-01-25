Товарищеский матч 25 01 2022

Динамо – Мурсия – 3:1

Состав Динамо: Бойко (Моргун, 46) – Тымчик (Кендзера, 46), Бурда (Боль, 46), Сирота (Шабанов, 46), Вивчаренко – Бражко (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46) – Антюх (Витиньо, 70), Гармаш (Буяльский, 46), Де Пена (Цыганков, 46) – Кулач (Волошин, 79)

Голы: Кулач, 19, Шапаренко, 84, Буяльский, 87 – Висенте Мека, 7

Впервые пропустили, а Кулач снова дает голевое начало

Динамо продолжило подготовку к возобновлению УПЛ 2021/22 поединком против одного из лидеров своей группы 4 дивизиона чемпионата Испании. Ранее киевляне разгромили люксембургский клуб и середняка той же испанской лиги, дважды отгрузив соперникам по 4 гола. Следующий спарринг команда Луческу должна провести против норвежского Буде-Глимт 27 января.

Динамо – Мурсия: онлайн-трансляция матча

На первых минутах испанцы несколько раз едва не прорвались в штрафную. Бурда остановил дебютную попытку, но затем Сирота и Тымчик позволили дважды подряд расстрелять Бойко. Тот же Никита пытался рукой вытащить удар с нескольких метров, зря. Первый пропущенный Динамо гол в 2022 году. У киевлян первым приложился издалека Де Пена после активного прессинга полузащитников и паса Кулача. Владислав не забил и с убийственного расстояния, забравшись в офсайд.

Тяжелый первый тайм с кучей проблем для Бойко

Однако украинский форвард эффектно сравнял на 19-й минуте. Испанцы выбили после штрафного Де Пены, Кулач с лета приложился метров с 15. К слову, это уже второй матч подряд Владислав забивает первый динамовский мяч в спарринге. Мурсия снова чуть не расстроила Бойко после идентичной с первым взятием ворот ситуации. Вбрасывание с аута, выигранная верховая борьба, скидка в центр штрафного. Классный удар боковыми ножницами уверенно взял голкипер Динамо.

Гармаш и Де Пена в одном эпизоде упустили 2 супермомента подряд. Слишком долго и предсказуемо готовили свои удары. Шепелев очень активно провел тайм в подыгрыше, а перед перерывом решил и сам проверить вратаря Мурсии. Желтая карточка за грубости в центре поля. Это Бражко, 20-летний воспитанник киевской академии, получил болезненный удар по ногам. В общем, очень неубедительный тайм от Динамо. Бойко работал не меньше, чем его визави из 4-го испанского дивизиона. Много шума впереди от Шепелева, Кулача, Гармаша и Де Пены, мало эффективности.

Виход 5 игроков основы в перерыве помог, тривожные провалы Шабанова

Испанцы вышли бы вперед и во второй раз, но повезло, что судьи зафиксировали офсайд. Вивчаренко и Шабанов потеряли Бориса Куасси, а тот бахнул в перекладину, на добивании их партнеры тоже упустили своего игрока. Буяльский ответил ударом в защитника после ошибки соперника. Снова динамовцы упорно ищут блок вместо ворот на расстоянии 10 метров от цели. Шабанова в очередной раз издевательски накрутил Борис. Моргун откровенно выручил.

Витиньо активно вышел. Шапаренко и Сидорчук пытаются обострять. Цыганков со штрафного метров с 20 дал в стенку. На 84-й минуте Динамо дожало соперника. После прорыва Буяльского Цыганков подхватил и навесил. Шапаренко мягко сбросил мяч от штанги в ворота. Класс основы киевлян сказался, испанцы пытались гасить его фолами, но не выдержали. Все то же трио атаки организовало и третье взятие ворот. Буяльский добил после блокированной попытки... центрбека Боля. Назар Волошин загубил идеальный пас Вивчаренко, досадный промах лидера молодежи, разрывавшего Баварию и Барселону в Юношеской версии Лиги чемпионов.