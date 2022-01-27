Сидорчук та Буяльський не тренувались з Динамо перед завершальним спарингом з Буде-Глімт
10:48 - Читать на русском
Київський клуб готується до фінального поєдинку на іспанському зборі.
Напередодні Динамо провело останнє тренування на зборі в Іспанії, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".
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До загальної групи повернулися хавбеки Олександр Андрієвський та Беньямін Вербіч. Обидва раніше отримали забої і тренувалися окремо. Натомість відпочинок отримали Сергій Сидорчук та Віталій Буяльський, які грали у поєдинку проти Мурсії (3:1).
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, Динамо проведе заключний спаринг в Іспанії – проти норвезького Буде-Глімт. Початок зустрічі о 12:00.
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